La joven integrante de la comparsa Nuevo Imperio falleció en el marco de la celebración del carnaval 2026 en Lincoln. Según se informó, la joven recibió los primeros auxilios al inicio del recorrido y fue trasladada para su atención médica.

A pesar de la asistencia brindada, no logró recuperarse y finalmente se confirmó su deceso, lo que generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos, compañeros y la comunidad que es muy apegada a la tradición del carnaval. María Agustina Silva tenía 19 años.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Lincoln, por medio del Departamento Ejecutivo y la Agencia Municipal de Carnaval, expresó sus condolencias y un profundo pesar por lo sucedido, informó Democracia.

En el mensaje, el intendente Salvador Serenal y su equipo de trabajo acompañaron especialmente a su papá, Carlos Silva, empleado municipal del área de Acción Social, así como a sus familiares, seres queridos y a todos los integrantes de la comparsa.

Por su parte, desde la agrupación también hicieron llegar sus condolencias: "Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero", escribieron en sus redes sociales.

