El joven, identificado como Santiago Peirano, falleció luego de haber sufrido un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo en la localidad costera de Mar de Ajó.

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El hecho ocurrió minutos después de la 1:00 en la esquina de Cramer y Diagonal Rivadavia, donde, por motivos que se investigan, el joven perdió el control de su moto e impactó contra una vivienda.

A raíz de las graves lesiones sufridas, fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado durante algunas horas, pero finalmente falleció.

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Según informó Entrelineas, Santiago era un DJ muy querido en la zona, reconocido por su talento y por el crecimiento que venía teniendo dentro del ambiente musical. Nació el 9 de noviembre de 2000 en San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa.

Desde chico asistió a eventos privados entre DJ's locales y a los 17 años se fue adentrando al mundo de las bandejas, cuando logró tener acceso a un controlador y a algunas clases, lo que le permitió poder empezar a mezclar en la escena underground del Partido de la Costa.

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