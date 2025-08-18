Las elecciones 2025 entraron en su etapa más caliente con el cierre de listas de candidatos para octubre. En la provincia de Buenos Aires, la gran sorpresa fue la incorporación de Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, conductor del canal de streaming Neura y socio de Alejandro Fantino, quien será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

El anuncio generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Uno de los primeros en salir a respaldarlo fue Daniel Parisini, alias Gordo Dan, un ferviente militante libertario en X, que lanzó: “A la guerra con este enfermo mental”, en referencia a la candidatura de Tronco. El apoyo sorprendió porque Parisini no consiguió finalmente un lugar en la lista, lo que en otras ocasiones había generado tensiones internas dentro del espacio.

A LA GUERRA CON ESTE ENFERMO MENTAL pic.twitter.com/lnxSgAQdVp — DAN (@GordoDan_) August 18, 2025

La lista bonaerense de LLA estará encabezada por José Luis Espert, acompañado por Karen Reichardt como segunda y Diego Santilli en el tercer lugar. También figuran Sebastián Pareja (quinto) y dirigentes del PRO como Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi en lugares expectantes. Tronco aparece en el undécimo puesto, lo que le daría serias chances de ingresar al Congreso en caso de una buena elección.

Karina Milei amenaza en vivo al periodista @tronco por llamar al perro de Milei “esa cosa”.



En Neura TV, la secretaria general de la presidencia, contó que hizo echar a un trabajador por decirle “cosa” a Conan. pic.twitter.com/kG3u6Gmn6j — Notienred (@notienred) June 30, 2025

La incorporación del conductor refuerza la estrategia del oficialismo de sumar figuras mediáticas a la política. Tronco, que incluso entrevistó al presidente Javier Milei en su programa “El Troncal de las mascotas” -donde protagonizó un tenso momento tras llamar 'cosa' al perro Conan- , se convierte ahora en uno de los nombres más llamativos en la boleta bonaerense.

El desembarco del streamer se da en un contexto de fuerte pulseada entre libertarios, PRO y radicales por los espacios en las listas.

