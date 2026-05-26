La provincia de Buenos Aires ofrece este fin de semana visitas guiadas que invitan a recorrer historias, leyendas, escenarios de películas y espacios patrimoniales en distintas ciudades bonaerenses.

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En La Plata, el Ente Municipal para la Actividad Turística organizó dos nuevas ediciones del “Walking Tour 2026”:

El domingo 31 desde las 10.00 se realizará el circuito “Mitos y Leyendas”, con punto de encuentro en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. El recorrido abarca el Eje Fundacional de la capital bonaerense y propone descubrir historias que forman parte del imaginario local, como los túneles secretos, el simbolismo masónico, la Casa de los 40 días y la leyenda de la Bruja de Tolosa.

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La actividad tiene una duración aproximada de dos horas y media, es gratuita y requiere inscripción previa. Además, se suspende en caso de lluvia.

Un día antes, el sábado 30 también desde las 10.00, tendrá lugar el “Walking Tour 2026: Ciudad de Película”, otra propuesta guiada que recorrerá locaciones utilizadas para rodajes cinematográficos y documentales en la ciudad. Entre los puntos destacados aparecen la emblemática Casa Curutchet y la Estación de Ferrocarril.

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En tanto, en Avellaneda se desarrollará el “Circuito Turístico Avellaneda Ciudad Audiovisual – Homenaje a Leonardo Favio”. La salida será el sábado 30 a las 11.00 desde el Parque del Fútbol, ubicado en Colón 950.

La guiada recorrerá diferentes escenarios utilizados por el reconocido director de cine Leonardo Favio para sus producciones audiovisuales en el distrito. El cierre será en el Museo Leonardo Favio, donde se conservan objetos personales y piezas vinculadas al patrimonio cultural local.

La propuesta es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa organizada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

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Por otra parte, en Bahía Blanca habrá una visita guiada gratuita a la Casa Museo de Ezequiel Martínez Estrada, el domingo 31 a las 15.00 en avenida Alem 908.

La actividad permitirá recorrer el histórico espacio donde vivió el escritor y pensador argentino, en una propuesta organizada por la Fundación Ezequiel Martínez Estrada junto con el acompañamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Datos claves para participar

Walking Tour “Mitos y Leyendas” – La Plata

Domingo 31, 10:00 hs.

Inscripción: http://bit.ly/4wCH79Z





Inscripción: Walking Tour “Ciudad de Película” – La Plata

Sábado 30, 10:00 hs.

Inscripción: http://bit.ly/4wCH79Z





Circuito Audiovisual homenaje a Leonardo Favio – Avellaneda

Sábado 30, 11:00 hs.

Inscripción: linktr.ee/avellanedatur