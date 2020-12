El inicio de la temporada puede comenzar con un mal trago en esta pandemia como ocurrió con un vecino de la provincia que ingresó a Villa Gesell en su vehículo y mantuvo una discusión con una empleada municipal.

Fue al ingresar el pasado domingo. "Me pedía copia de los papeles por que si no “ el seguro del auto no me iba a cubrir “ le dije que era abogado y que lo que decía era no veraz", comentó a LaNoticia1.com, el abogado Hernán González.

"Pude ingresar y reclame a tránsito. Quien me atendió dijo ser el jefe, y muy amable comprendió mi reclamo", agregó. A continuación le emitió un comunicado por escrito y lo posteó en las redes sociales.

González recalcó que "de esta forma no vamos a sufrir más atropellos de parte de funcionarios que desconocen los requisitos de ingreso".

El comunicado es el siguiente:

"Dr Hernán González

De acuerdo a lo solicitado por Ud. en relación a protocolos para entrar y salir de la ciudad de Villa Gesell le informo.

1.) Si es Propietario no residente y viene a visitar su propiedad, vacacionar o realizar trámites de cualquier tipo puede ingresar mostrando fotocopia de escritura, o recibo de impuesto Municipal a su nombre.

2) Si es inquilino de algún local comercial podrá hacerlo con fotocopia de habilitación a su nombre o contrato de alquiler

3.) Si Ud., tiene en su DNI domicilio en Villa Gesell. Partido de la Costa, Pinamar o Gral. Madariaga solo con su DNI

4.) Si viene a vacacionar deberá hacerlo con el permiso Circular Verano

5) En cualquier caso de los puntos 1, 2, 3, 4 Ud., podrá salir y volver a entrar sin ningún tipo de problemas

6.) En caso de haber olvidado algunos de los items descriptos para poder ingresar, el personal tomara nota de sus datos personales, lugar de donde partió y lugar donde morara y lo dejara ingresar.

7.) Ante cualquier inconveniente dirigirse a la Dirección de Transito Av. Buenos Aires y Bulevar Silvio Gesell en la persona de su Director Pablo Jordán quien tratara de dar solución a su petición.

Firma Pablo Jordán Director de Tránsito".