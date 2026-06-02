La provincia de Buenos Aires ofrecerá este fin de semana una amplia agenda de turismo deportivo con competencias de running, duatlón y trail en distintos municipios. Desde recorridos urbanos hasta circuitos naturales junto a lagunas y espacios rurales.

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Entre las actividades destacadas se encuentra la 8° edición de la Carrera Malvinas, Soberanía y Memoria, que se realizará el domingo desde las 8:00 en el Polideportivo Rafael Calzada, en Almirante Brown. La prueba contará con distancias de 7 y 3 kilómetros para adultos y una modalidad infantil de 1 kilómetro. La participación será gratuita y requerirá inscripción previa.

En Ireneo Portela, partido de Baradero, se disputará una nueva edición del Duatlón Baradero. La competencia incluirá categorías Olímpico, Sprint, Super Sprint y Posta Sprint, combinando pedestrismo y ciclismo en distintos recorridos.

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Por su parte, Chascomús volverá a poner en valor su tradicional costanera con una nueva fecha del Calendario Running 2026. La Carrera de Calle se desarrollará el domingo desde las 10:00 con circuitos de 5 y 10 kilómetros que recorrerán algunos de los sectores más atractivos del frente lacustre de la ciudad.

Otra de las propuestas sobresalientes será la Media Maratón SVC en San Vicente. Con largada en la Laguna de San Vicente, la competencia ofrecerá distancias de 21, 10 y 5 kilómetros sobre asfalto. La prueba es organizada por el Rotary Club local.

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En el noroeste provincial, la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte, será sede de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Duatlón. Los participantes deberán completar un recorrido de 2,5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y un tramo final de 2,5 kilómetros de carrera.

La ciudad de La Plata también tendrá su cita deportiva con el Gorina Corre Extreme Duatlón. El evento se desarrollará en el marco del aniversario de Joaquín Gorina y combinará trail running, mountain bike y duatlón en diferentes modalidades. Entre las opciones se destacan las pruebas competitivas de 21 y 10 kilómetros, además de recorridos participativos y competencias por equipos.

Finalmente, Navarro ofrecerá una experiencia deportiva y turística junto a uno de sus principales atractivos naturales. La primera edición de Navarro 360 recorrerá los paisajes de la Laguna de Navarro con circuitos de 10 y 5 kilómetros. Además, habrá una carrera Kids gratuita y los participantes recibirán un kit con remera, dorsal, chip y otros elementos para la competencia.

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