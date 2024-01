El Presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, Alfredo Baldini, contó cómo viene la temporada de verano en el municipio. Los visitantes vienen los fines de semana y la ocupación baja considerablemente entre semana.

“Ni estamos desolados ni estamos llenos de gente”, sintetizó Baldini a Telám. “Estamos transitando una temporada de verano que tiene un fuerte incremento durante los fines de semana”.

“El año pasado enero terminó con una ocupación del 90%. Este año los fines de semana estaremos en el 80% y durante la semana ha bajado del 55% al 60%. Así que esta es la realidad que estamos viviendo”, graficó el Presidente de la Cámara de Turismo local.

A diferencias de otros años, en esta temporada la tendencia parece ser estadías cortas:

“Nosotros, pre y post pandemia, y más acentuado post pandemia las estadías eran largas. Nadie se quedaba menos de siete días en la ciudad y realmente eso sucedió hasta la temporada pasada. Con mucha gente con estadías largas o interesantes. Hoy eso no está pasando, hoy la estadía es más corta”.

Con respecto al movimiento económico que genera el turismo aseguró que “hay lugares que están trabajando bien, hay otros que están sintiendo mucho el efecto económico”.

La perspectiva para el mes próximo no es alentadora. “febrero sigue siendo preocupante. No mejora la oferta, se han acomodado algunas tarifas, pero no hay demanda. Creo que tiene que ver también un poco con el inicio de las clases en algunas provincias muy tempranas y fundamentalmente con la crisis económica”.