En un contexto nacional marcado por la caída del turismo, Luján hizo su balance sobre las vacaciones de invierno y rescató el empuje que brindó la agenda de actividades culturales y recreativas gratuitas.

La ocupación hotelera promedió más del 70%, con picos durante el último fin de semana por la Peregrinación de Copacabana, superando a destinos como Mar del Plata (55%), San Pedro (45%), Mercedes (40%) y Chivilcoy (43%).

“El balance es positivo si lo comparamos con lo que ocurrió en el resto de la provincia y en otros lugares turísticos del país”, afirmó el secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli, quien reconoció que la caída respecto a 2024 fue “mínima” frente al derrumbe registrado en otros distritos.

La clave, explicó, fue la decisión de que “todas las propuestas sean libres y gratuitas”, una consigna impulsada por el intendente Leonardo Boto. Entre ellas destacó el Parque Invernal Luján (PIL), instalado en el Parque San Martín, que convocó a unas 7.000 personas por día y llegó a reunir hasta 20.000 en una sola jornada. El espacio ofreció atracciones como el Centro Espacial, el Campamento Aventura, inflables, espectáculos y actividades artísticas sin costo para las familias.

Además, los museos municipales recibieron a más de 11.500 visitantes, mientras que el Teatro Municipal Trinidad Guevara alcanzó un 80% de ocupación, con funciones agotadas, principalmente en las presentaciones gratuitas. “Las obras aranceladas, sobre todo las de costo medio, no tuvieron el mismo acompañamiento. La gente se volcó a lo gratuito”, señaló Capelli.

Otro de los atractivos con gran convocatoria fue la muestra inmersiva Van Gogh: experiencias, junto con ascensos a la Basílica, recorridos por la Cripta y visitas al Complejo Museográfico Enrique Udaondo.

