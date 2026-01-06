El dueño de una camioneta que quedó encajada en la rambla de la playa de Villa Gesell deberá afrontar el pago total de los gastos del operativo para retirar el vehículo, además de hacerse cargo de todos los daños ocasionados en el espacio público. El rodado, además, quedó secuestrado.

El hecho ocurrió cuando un turista, que se encontraba en estado de ebriedad, ingresó con su vehículo a la rambla, provocando importantes destrozos y poniendo en riesgo tanto su propia vida como la de otras personas que se encontraban en el lugar.

Tras tomar conocimiento de la situación, el jefe comunal dio instrucciones para que se apliquen todas las sanciones correspondientes. “Al tomar conocimiento di instrucciones inmediatas a los funcionarios correspondientes para que se apliquen todas las medidas necesarias: multa, acarreo del vehículo y el pago total de los daños ocasionados”, expresó Barrera.

En ese sentido, el intendente remarcó la importancia del cuidado de los espacios públicos y el respeto por las normas de convivencia. “Villa Gesell recibe con los brazos abiertos a quienes nos visitan, pero también exige respeto por los espacios públicos, las normas y la convivencia”, sostuvo.

Desde el Municipio señalaron que se avanzará con las actuaciones administrativas correspondientes para que el responsable del hecho asuma los costos del operativo y de las reparaciones, al tiempo que reiteraron el pedido de responsabilidad tanto a vecinos como a turistas.

