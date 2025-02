El turista de Olavarría Pablo Washington Carricondo Molina estaba vacacionando en Claromecó, partido de Tres Arroyos, pero se encontró con una tragedia que le costó la vida.

Puede interesarte

Uno de los guardavidas presentes en el momento, Marcelo De Francesco, le contó a la radio LU24, qué pasó:

“No era un lugar para bañarse. Es una zona que además de no estar cubierta por guardavidas, tiene prohibición de baño porque en días normales -no como en ayer, que era un mal muy peligroso-, hay actividad náutica como lanchas, kite surf o motos de agua”, aclaro el guardavidas.

La causa del fallecimiento oficial fue “paro cardio respiratorio traumático ahogamiento” pero De Francesco relató detalles de cuando la víctima estaba en el agua junto a su yerno:

“Estaban los dos en el mar y lo que hicieron los guardavidas fue ir a generar una prevención, ir a avisar que salgan de ahí porque estaban en una zona que no era apta para el baño y cuando estaban llegando al lugar con las personas caminando hacia la orilla y con el guardavidas a una distancia bastante cercana una ola les pegó en la espalda. Este hombre sintió un impacto en la ola, se cayó y se hundió”, reveló.

“Los guardavidas fueron enseguida para agarrarlo, para sacarlo y todo lo demás. Se realizó toda la asistencia, tuvimos el acompañamiento y la asistencia de un médico que trabaja en terapia intensiva en San Isidro, con quien conversamos después junto con el secretario de Seguridad”.