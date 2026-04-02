El veterano de Las Flores compartió un conmovedor testimonio sobre los momentos más difíciles que atravesó durante la Guerra de Malvinas, especialmente las noches de guardia en soledad, enfrentando frío, incertidumbre y peligro constante.

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Mondini visitó los estudios de Urbana FM 92.7 y habló con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos”, donde relató su experiencia y algunos de los recuerdos que marcaron su vida.

El excombatiente recordó: “Me mandaban de guardia 300 metros arriba de la montaña y solo. Si venían dos ingleses ya me ganaban… y no venían de a dos, venían muchos”.

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En ese contexto, compartió una experiencia que marcó su vida: “Una de las noches de guardia tuve la suerte de hablar con Dios. No lo vi, pero me habló desde una nube y me dijo que me quedara tranquilo, que iba a volver y que no me iba a pasar nada. Hoy me estás viendo y escuchando. A mí Dios no me mintió”.

Mondini explicó que durante su estadía en las islas rezaba todas las noches: “Todas las noches rezaba un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En Malvinas pedía por el día que iba a venir, porque el que había pasado ya lo habíamos vivido”.

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También describió las duras condiciones en que combatían los soldados argentinos y la enorme desventaja frente a las tropas británicas. “Ellos eran superiores en todo: armamento, indumentaria, carpas. A mí me tocó un FAL de culata de madera de los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial”.

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Uno de los momentos más tensos fue cuando su posición contaba con apenas 32 soldados frente a un frente de entre 1.500 y 1.800 efectivos enemigos. “Éramos muy pocos para enfrentarlos cara a cara. No sabemos si producimos bajas o no, pero sí sabemos que a nuestra posición no llegaron”.

Mondini reflexionó sobre cómo cada veterano vivió la guerra de manera diferente. “Si escuchás a 100 veteranos de guerra, vas a escuchar 100 versiones distintas. No todos estuvimos en el mismo lugar ni vivimos lo mismo”.

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Actualmente, en Las Flores residen cuatro veteranos, aunque hay otros reconocidos por su participación desde distintas ciudades. Por último, el excombatiente destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica: “Siempre les digo a los chicos en las escuelas que nos aprovechen mientras estamos vivos. Somos los únicos libros que hablan”.