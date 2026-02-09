La plataforma de movilidad Uber anunció su desembarco en Pergamino, donde comenzará a operar próximamente con distintas opciones de viajes y servicios de envíos. La llegada de la aplicación representa una nueva alternativa de transporte para los usuarios de la ciudad y, al mismo tiempo, una oportunidad para quienes busquen generar ingresos de manera independiente a través de la conducción con la app.

Según informó la compañía, en Pergamino estarán disponibles servicios de movilidad como UberX y Uber Moto, además de la opción de envíos de artículos. El anuncio se enmarca en el décimo aniversario de Uber en Argentina, período en el que la empresa consolidó su expansión a distintos puntos del país.

“Nos entusiasma seguir ampliando nuestra presencia en la provincia y acercar los beneficios de la tecnología a más personas. Con este anuncio, abrimos nuevas posibilidades para quienes quieran generar ganancias conduciendo con la app, al tiempo que los usuarios suman una alternativa de movilidad cómoda y segura”, expresó Eli Frías, directora de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Desde la empresa también señalaron que los taxistas de Pergamino podrán sumarse a la plataforma descargando la aplicación, registrándose y recibiendo solicitudes de viajes. En ese sentido, destacaron herramientas como la información sobre alta demanda, el sistema de calificación de usuarios y las funciones de seguridad disponibles en la app. Actualmente, según datos de Uber, más de 17.000 taxistas utilizan mensualmente la plataforma en el país para realizar viajes.

Con este nuevo lanzamiento, la compañía remarcó que Uber ya se encuentra disponible en más de 50 ciudades de todas las provincias argentinas, consolidando su presencia federal y ampliando la oferta de movilidad en distintas localidades del interior.

