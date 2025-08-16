Hasta el 17 de agosto de 2025, la ciudad de Avellaneda se transforma en un santuario del arte fantástico con la exhibición “Los Dragones de Ciruelo”, ubicada en el Parque La Estación (calle Güemes 700), de 14:00 a 20:00 horas, y con entrada libre y gratuita.

El recorrido atrae tanto a fanáticos del género como al público en general, con una combinación de dragones esculpidos, pinturas e ilustraciones originales y petropictos, esa técnica única desarrollada por Ciruelo donde pinta sobre piedras sin alterar sus formas, logrando un efecto escultórico orgánico.

Estas actividades brindan la oportunidad de conectar directamente con la obra y la visión creativa del artista.

