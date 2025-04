Por Ramiro Pablo Gómez

En territorio bonaerense se modificó la ley 15.513 que regula la cuota alimentaria que deberían recibir los niños y niñas. La norma incorporó la canasta de crianza, redujo los plazos en el juicio, agilizó la ejecución de convenios y agregó sanciones para los deudores.

Las cifras son alarmantes. De acuerdo a una encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Género y Diversidades PBA, “más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente”.

¿Cuántos hogares bonaerenses no perciben la cuota alimentaria?

El incumplimiento es muy alto, es del 67%. La realidad es que una encuesta de la provincia de Buenos Aires, de los hogares generales, no los monomarentales, surgió, que es uno de cada 10 hogares. Por ejemplo, en una manzana vos tendrías de 40, cuatro casas por manzana que hoy tienen niños y niñas con incumplimiento de cuota alimentaria. Es muy alto el número.

¿Qué implica la reforma a la ley 15.513?

La reforma es básicamente en la estructura de cómo se llevan adelante los juicios. Lo que tenemos que entender es que hoy el Estado tiene tres patas, judicial, político y legislativo. Quienes gerencian hoy la situación de la cuota alimentaria es la justicia, está a cargo de la justicia intervenir. En otros países, como Suecia, el Ejecutivo es quien media en esta situación.

Lo que nosotros buscamos hacer en este proyecto, que no es solo mío, también del Ministerio de Género y de Lucía Iañez, es modificar ese proceso que hoy está en manos de la justicia con el cambio de la norma provincial que es la que podemos modificar.

Primero, acortando los plazos procesales, los plazos para contestar oficios. De dos a diez días quedaron de cinco a siete. Entonces, cuando vos vas al juicio ya podés tener prueba suficiente para poder establecer la cuota.

Las cuotas alimentarias se fijan en función de la calidad de vida que los niños y niñas tienen. No todos los niños, lamentablemente, cuestan o valen lo mismo. La mamá tiene que juntar pruebas para decir cuánto cuesta, económicamente, sostener a su hijo. Nosotros lo que vimos era que a muchas mamás les costaba poder probar cuánto costaba criar. Y ahí arrancó un camino que se consolidó en el 2023 con una herramienta que Sergio Massa nos facilitó desde el Ministerio de Economía, que es la publicación de la canasta de crianza en el INDEC que básicamente parte de la estadística de encuestas de hogares, que es la canasta básica total, calculada en una estimación que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, por grupo etario, del bebé de cero hasta 12 años. Y en la otra columna, las tareas de cuidado que se buscan ponderar económicamente con el convenio colectivo de casas particulares.

Entonces, las mamás que no llegan a juntar estos tickets para probar cuánto cuesta criar, o el juez no tiene pruebas suficientes, pueden utilizar la canasta de crianza para poder regular los alimentos provisorios que permiten, en el mientras tanto dure el juicio, poder un alimento temporal.

Es decir, que antes de esta modificación, las madres tenían que probar los gastos

Claro. La mamá no llevaba los tickets, o juntaba una parte, o mucho lo pagaban en negro, y entonces terminaba probando, los gastos en menor valor. Esto establece el piso de los alimentos.

El otro capítulo interesante que incorporamos tiene que ver con los convenios de alimentos. Antes, si alguien lo incumplía, vos se lo llevabas al juez y le pedias homologar las firmas y ahí lo podías ejecutar. Si vos no hiciste la homologación tenés que iniciar todo ese juicio previo. Hoy, con la reforma que hicimos, incorporamos dos cosas. Si a vos te certifican el acuerdo en un municipio, no tenés que hacer el juicio de homologación, directamente ejecutas lo que está acordado en ese convenio. Entonces, ahorrás un paso.

¿Cómo se le notifica a la otra parte una demanda?

Ese es otro tema que era realmente problemático. En una demanda vos tenes que buscar efectivamente a la otra persona. Entonces, vos le decís, tenés que ir a Ugarte 2383. Llegas a Ugarte 2383, pero le sacaron la chapa. Dicen, mira, no veo el número, entonces no puedo identificar la casa, te devuelven la cédula. Para todo esto, pasaron dos meses pasaron. Va de vuelta, toca timbre y le dicen que vive ahí, pero no está en este horario.

Entonces, lo que planteamos es, ante la negativa o un caso especial respecto de la notificación, que los secretarios de los juzgados puedan notificar por WhatsApp.

Vamos a suponer que la madre no está recibiendo de los alimentos la cuota alimentaria, ¿cuáles son los pasos que debe seguir?

Lo primero que tiene que hacer, de verdad, es buscarse un abogado porque esto es un juicio, o sea, no tenés a otra parte del Estado que esté gerenciando para resolverle la vida. Entonces, si cobra en general menos de dos veces la mínima, entra en el servicio jurídico gratuito. Entonces, tendrían posibilidad de tener un abogado de patrocinio jurídico gratuito de los colegios de abogados

Tienen que ir al colegio de abogados más cercano a su domicilio y preguntar si entran en el servicio jurídico o si les pueden facilitar un abogado de la nómina.

Y sino, la madre tiene que pagarse un abogado

Exactamente, porque en realidad es un juicio patrimonial, la mamá está adelantando la plata que le correspondería pagar al papá.

Se dan ocasiones donde el padre no tiene registros patrimoniales o registros laborales

Sí, sí, a veces tenés hermosas sentencias y no las podés ejecutar. Lo que sí, hay una serie de medidas que se vienen tomando muy ejemplificadoras que buscan garantizar el cumplimiento. Porque la evasión es muy grande, UNICEF hizo una donde solo el 21% no paga porque no tiene plata, el resto es porque tiene un problema con la mamá de sus hijos o no tiene vínculo con sus hijos.

Entonces las medidas extraordinarias son, por ejemplo, hay una que está ahora dando vueltas que es que no puedan entrar a la cancha de fútbol. Entonces, la Provincia de Buenos Aires lo que hizo es modificar la Ley del Registro de Deudores Alimentarios, donde facilita la inscripción y ante el primer incumplimiento vos podés pedir la inscripción en el registro y ahí automáticamente, para renovar el registro, para sacar una tarjeta de crédito, para abrir una cuenta bancaria, para sacar un crédito, para participar en una licitación, para formar parte de una candidatura política, para concursar como juez o jueza en el magisterio, para hacer operaciones en el servicio financiero, requerís de un informe registro.

Hay sentencias de prohibir entrar al partido de fútbol, de prohibir renovar el registro, que le prohíbe utilizar las redes sociales. Han logrado incluso cobrarle a familiares afines, como abuelos o abuelas, o las actuales parejas de los padres.

¿Las tasas de incumplimiento son altas en Argentina o esto es un fenómeno mundial?

Las tasas de incumplimiento en la Argentina son similares a las de otros países. Estados Unidos tiene la misma tasa de incumplimiento de deudores alimentarios que la Argentina. Ahora, cuando buscas qué país no lo tienen, aparecen los países escandinavos porque tienen el Estado intermediando en las situaciones de alimentos.

Realmente estamos hablando de números que hoy son, o deberían ser, un problema de Estado. O sea, cuando vos hablás que son 700.000 chicos, cuando interpretás que uno de cada 10 hogares tiene este problema, cuando la tasa de incumplimiento es del 67%, y lo que te puedo decir es que la justicia no está solucionando esto. El problema es las que no llegan ni siquiera a tribunales porque tienen que elegir entre salir a laburar y salir a pelear, y no llegan a darle de comer a sus hijos. Nuestro problema como Estado está en que esos chicos no comen.

¿Van a sacar alguna estadística para medir el impacto de este cambio legislativo?

Sí, creo que no va a ser fácil, nos costó llegar hasta acá. Si la gente nos elige para seguir gobernando, vamos a seguir propiciando trabajar con herramientas de encuesta para medir, para monitorear, y también para generar nuevas políticas públicas, pero va a ser difícil porque estamos auditando al funcionario del Poder Judicial, que muchas veces no rinde cuentas a su propio pueblo en la función.

Hay mucha vocación en el Poder Judicial también, hemos encontrado, jueces y juezas que han querido participar en la construcción de la norma, en darnos su opinión, en fortalecer. La verdad es que ha sido, por lo menos, una experiencia muy enriquecedora.