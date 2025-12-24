Un violento episodio ocurrió en el barrio marplatense San José, cuando el dueño de un almacén se defendió a tiros de un asalto y terminó matando a los dos delincuentes que lo atacaron.

Ads

Según informaron fuentes del lugar, el comerciante, de 48 años, fue sorprendido por dos asaltantes que ingresaron armados al local con fines de robo. Durante el ataque, el almacenero fue amenazado de muerte y golpeado en la cabeza, lo que le provocó un corte sangrante.

En medio de la situación, el hombre logró tomar una pistola Bersa calibre .380 y efectuó al menos cuatro disparos, que hirieron de gravedad a ambos delincuentes. Tras el tiroteo, los asaltantes intentaron escapar del lugar, pero cayeron a los pocos metros y murieron en la vía pública.

Ads

En el lugar del hecho, junto a uno de los cuerpos, la policía halló una pistola, mientras que a corta distancia quedó abandonada una motocicleta KTM Duke, en la que los delincuentes se habrían desplazado hasta el comercio.

Los dos fallecidos no habían sido identificados hasta las primeras horas posteriores al episodio. En tanto, una ambulancia del SAME asistió al comerciante, quien fue atendido por el corte sufrido en la cabeza producto de la agresión.

Ads

La fiscal Romina Díaz se hizo presente en el lugar y, tras un análisis inicial de la escena, la secuencia del hecho y el testimonio del almacenero, resolvió no adoptar medidas restrictivas contra el comerciante y dispuso que permaneciera en libertad. No obstante, la investigación continuará para determinar si el arma utilizada por el dueño del local contaba con la licencia y autorización correspondiente.