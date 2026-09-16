Un grave episodio ocurrió en un colegio de Villa Dorrego, partido de La Matanza, cuando un alumno de 15 años ingresó al establecimiento con un revólver calibre .32 dentro de su mochila y el arma se disparó.

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El hecho ocurrió en el Instituto Privado Jesús María Plaza, ubicado sobre la calle Matienzo al 6200. Según informó el medio 2Urbanos, la situación se produjo cuando el adolescente apoyó el bolso en el piso y, en esas circunstancias, se accionó el arma.

Pese a la gravedad del episodio, no hubo personas heridas. El disparo tampoco habría estado dirigido contra compañeros, docentes u otras personas.

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La Policía secuestró el arma

Después de escuchar la detonación, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego se trasladaron hasta el colegio y secuestraron el revólver. Dentro del arma encontraron cinco municiones intactas y una percutada.

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El establecimiento quedó preservado para permitir la intervención de los peritos, que deberán determinar cómo se produjo exactamente el disparo.

Investigan de dónde salió el revólver

Una de las principales cuestiones que busca establecer la investigación es cómo el adolescente consiguió el arma y por qué decidió llevarla al colegio.

La madre del estudiante se presentó posteriormente en la institución y manifestó que desconocía que su hijo tuviera el revólver. Según declaró, el arma pertenecería al padre del menor.

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La Fiscalía interviniente dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que el adolescente tuvo acceso al arma de fuego.

“Que un menor tenga un arma es algo gravísimo”

El director del Instituto Jesús María Plaza, Alberto Bean, confirmó que el establecimiento puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Según explicó, el alumno no registraba antecedentes de indisciplina.

La institución también anunció que profesionales trabajarán con los estudiantes y sus familias para abordar lo ocurrido y que las clases continuarán con normalidad.

“Que un menor tenga un arma es algo gravísimo, algo nos está pasando como sociedad”, expresó Bean.

El directivo también anticipó que se realizará una reunión con las familias y destacó la importancia de reforzar el diálogo entre padres e hijos ante situaciones de esta naturaleza.