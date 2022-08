"Llego un nuevo 3 de agosto. Y con el, nos toca volver a aquel tragico día, dónde la peor pesadilla de las familias de un bombero,de un policía o de un simple ciudadano se convierte en realidad", escribieron los familiares de Cristian Rigazzoni, uno de los tres voluntarios que perdió la vida aquel fatídico día.

En medio del dolor, los allegados al fallecido relataron: "Nos tocó lidiar con la peor de las noticias…Que los que amamos no vuelvan a casa. Esa mañana, llega una camioneta de bomberos, con los que en su momento formaban parte de la comandancia en caseros, con sus cascos blancos impecables, su ropa de incendio sin uso y con las peores palabras…los muchachos estaban trabajando y…"

"Solo se acercaban a dar la peor noticia, dos muertos y uno peleando por su vida crónica de una muerte anunciada lo llamo yo. Porque los que nos vieron a avisar lo q había pasado con los muchachos, sabían que esto podía pasar", continuaron a la vez que señalaron a "los responsables del mal manejo de la institución".

Bronca, dolor, enojo, son algunos de los sentimientos que hoy en día enfrentan y que los hacen dar a conocer muchas situaciones de injusticia que sucedieron dentro del cuartel. "Me pregunto si todas aquellas personas que formaban parte de la jefatura no les pesa la conciencia? El daño ético, el daño institucional y el mal desempeño publico no puede quedar sin responsables".

"Se les avisó de las condiciones en las que estaban los materiales, se les avisó que esos equipos no estaban aptos para usar. Que hicieron? NADA!!! Jugaron con la vida de los que siempre estaban para servirle a la comunidad. Limitados con los equipos autónomos, limitados con sus herramientas de trabajo… una vez más hacer la vista gorda, jugar con el que va pasar? Se llevó la vida de 3 personas".

"Escuché decir x ahí que los chicos se equivocaron… díganme quien conscientemente puede usar un equipo autónomo que rinde solo un 20% ? Si lo usaron o no, no lo sé . Lo único que sé es que si los hubiesen tenido en condiciones, no hubiesen fallecido asfixiados", lamentaron.

En este sentido afirmaron que "detrás de la muerte de los chicos hubo corrupción, clientelismo, amiguismo y pagaron con su vida inocentes que dieron todo x la comunidad. 17 personas rescatadas, y solo ellos quedaron en el edificio, atrapados en las peores condiciones, la corrupción una vez más acarreó las peores consecuencias."

Para finalizar reiteraron su pedido de Justicia y se difunda en honor a los tres héroes que dieron su vida para rescatar a 17 personas.