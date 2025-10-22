Un grave incidente ocurrió en la ciudad de Tandil, cuando un hombre que intentó escapar de un control vehicular atropelló a dos personas y terminó chocando contra una de las paredes del Jardín de Infantes N° 917.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 horas, cuando personal de Control Urbano Vehicular y efectivos policiales efectuaban un operativo de interceptación en la zona. Según informaron fuentes oficiales, el conductor de un Fiat Siena rojo, identificado como Néstor Daniel Vega (35), hizo caso omiso a las señales de alto y emprendió una fuga a toda velocidad.

Durante su huida, Vega atropelló a una joven que circulaba en moto y a un inspector de tránsito municipal. A pesar del operativo de persecución, el conductor continuó varias cuadras hasta llegar a una esquina, donde realizó una brusca maniobra en “U”, perdió el control del vehículo e impactó contra una de las paredes laterales del Jardín 917, provocando un derrumbre parcial y daños estructurales en el edificio educativo.

De inmediato, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de SAME, Bomberos y Defensa Civil, que trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y evaluar la estabilidad de la construcción. Afortunadamente, ningún niño ni personal docente resultó herido, ya que el choque se produjo en un sector lateral del establecimiento que en ese momento estaba vacío.

El conductor fue reducido y detenido por efectivos policiales, aunque testigos señalaron que, antes de ser arrestado, recibió algunos golpes de vecinos indignados por su accionar. Vega quedó a disposición de la UFI N°12, a cargo del fiscal Damián Boreán, acusado de los delitos de “Desobediencia, Daño, Atentado y Resistencia a la Autoridad”.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre no contaba con la documentación correspondiente del vehículo, lo que habría motivado su intento de eludir el control.