El trágico suceso comenzó cuando el menor es llevado de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ameghino, acompañado por su madre.

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El pequeño de sólo tres meses estaba en el interior de una casa del barrio Jorge Newbery, de Mar del Plata, donde una mujer de 28 años observó que su hijo no reaccionaba.

Al momento de la recepción en el CAPS, fue evaluado por la médica de guardia y dos enfermeras, quienes constataron que se encontraba inconsciente, cianótico y con presencia de espuma en la cavidad bucal, sin signos vitales.

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De manera inmediata, el personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de restablecer sus funciones vitales. Minutos después se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias 107 para realizar un traslado en código rojo al Hospital Materno Infantil.

Mientras aguardaban la llegada de la unidad, los profesionales efectuaron la aspiración de la vía aérea y extrajeron abundante contenido líquido compatible con leche. Asimismo, se canalizó una vía venosa periférica en el miembro superior derecho, mientras continuaban las tareas de reanimación.

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Pese a haberse concretado su traslado al Materno Infantil, no hubo forma de reanimarlo.