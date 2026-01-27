Un bebé recién nacido permanece bajo seguimiento médico luego de haber sufrido una grave lesión en la cabeza, y su madre denunció al padre del niño por un presunto intento de homicidio. El caso, ocurrido en la provincia de Buenos Aires, generó conmoción por la crudeza del relato y el estado en el que llegó el pequeño al hospital.

Según contó la joven madre en diálogo con La Brújula 24, su hijo Nehemías estuvo internado en estado crítico en el Hospital Penna, donde debió ser intervenido quirúrgicamente tras constatarse un traumatismo de cráneo y dos derrames. Con el correr de los días, el bebé mostró signos de recuperación, aunque continúa siendo considerado paciente de riesgo.

De acuerdo al testimonio, el hecho ocurrió el 17 de diciembre, apenas un día después del nacimiento. La mujer relató que se encontraba internada tras una cesárea y que el padre del bebé se había ofrecido a cuidarlo. “Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta”, sostuvo, al rechazar la explicación que le dio el hombre luego de escuchar el llanto desesperado de su hijo.

La denuncia fue realizada en el propio hospital. “Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo. Por eso hice la denuncia y lo hice público”, expresó la madre, quien aseguró que su decisión apunta a proteger al bebé ahora y en el futuro.

Siempre según su relato, la actitud posterior del acusado reforzó sus sospechas. “Nunca mostró culpa ni remordimiento”, afirmó, y señaló que mientras su hijo permanecía en terapia intensiva, el hombre publicaba fotos y videos sonriente en redes sociales.

Los médicos advirtieron que el niño deberá ser controlado al menos hasta los dos años de edad, ante la posibilidad de secuelas neurológicas a corto o largo plazo. Si bien en un primer momento recibió medicación anticonvulsiva, el tratamiento fue retirado para evaluar su evolución.

La madre explicó que hizo pública la situación por miedo a que el hombre vuelva a aparecer. “Si fue capaz de hacerle esto a su propio hijo, lo puede hacer con otra criatura. No debería estar en libertad”, concluyó. También recordó que una familiar del acusado le reconoció por mensaje que él mismo habría dicho que “el bebé se tendría que haber muerto”.