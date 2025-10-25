Un bombero salvó la vida de un bebé que se estaba ahogando en Necochea
La madre del menor llegó desesperada al cuartel y un ayudante de guardia intervino rápidamente.
Un hecho de gran conmoción y alivio se vivió en las últimas horas en Necochea, cuando un bombero logró salvar la vida de un bebé que se encontraba ahogándose.
El episodio ocurrió en el cuartel de bomberos ubicado en la localidad de Quequén, donde una mujer llegó desesperada pidiendo auxilio porque su hijo presentaba signos de obstrucción respiratoria.
El oficial Santiago Gleriano, que se encontraba de ayudante de guardia, actuó con rapidez y realizó las maniobras de desobstrucción correspondientes. Gracias a su intervención inmediata, el bebé recuperó los signos vitales antes de la llegada de la ambulancia.
Minutos después, tanto la madre como el niño fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Municipal de Necochea, donde se constató que ambos se encontraban fuera de peligro.
