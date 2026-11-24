Un total de cuatro internos de la Unidad 31, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense y ubicada en Florencio Varela, montaron un búnker narco desde donde vendían cocaína y marihuana y fueron descubiertos.

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La investigación permitió establecer que los sospechosos manejaban la venta de drogas desde sus propias celdas y contaban con colaboradores fuera de la cárcel que se encargaban de abastecerlos.

La pesquisa comenzó el 30 de septiembre, a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal a la DDI Quilmes para identificar a los integrantes de una organización que operaba dentro de la unidad carcelaria y determinar sus conexiones en el exterior.

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A partir de distintas tareas investigativas, los detectives lograron identificar a los presuntos cómplices que ingresaban los estupefacientes durante las visitas a los internos, además de los lugares donde se abastecían y ocultaban la droga.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó ocho órdenes de allanamiento en el pabellón 11 de la Unidad 31, donde los investigadores inspeccionaron cuatro celdas y secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

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En total, incautaron 189 dosis de cocaína, con un peso de 283,5 gramos, 152 dosis de marihuana, que alcanzaron los 258,4 gramos, y otros 12,6 gramos de cogollos de cannabis.

Además de los estupefacientes y los reclusos que fueron imputados, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación y establecer el funcionamiento de la presunta organización, sus proveedores y las conexiones externas.

Los procedimientos también incluyeron la Oficina de Requisa y distintas áreas administrativas, aunque en esos sectores no se registraron resultados positivos. La causa fue caratulada como asociación ilícita e infracción a la Ley 23.737, por comercialización de estupefacientes en el interior de una unidad carcelaria, y quedó a cargo de la UFI 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios, conducida por la fiscal Roxana Giménez. El Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones y dispuso la aprehensión de los cuatro internos.