Un buque de gran porte de bandera liberiana perdió el control mientras navegaba por la Hidrovía y terminó impactando contra una lancha de pasajeros que se encontraba amarrada en el Puerto de Campana. El hecho ocurrió el pasado miércoles, aunque trascendió públicamente en las últimas horas.

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Tras el incidente comenzaron a difundirse imágenes que muestran el momento en que la embarcación, por causas que aún se investigan, se desvía de su trayectoria y golpea a la lancha que permanecía detenida en el muelle.

Como consecuencia del choque, el buque quedó a disposición de la Prefectura Naval Argentina, que llevará adelante las inspecciones e investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la pérdida de control de la embarcación.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local InfoZC, hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre la magnitud de los daños materiales ocasionados por el impacto.

Se trata del tercer incidente registrado en un corto período en la zona portuaria de Campana, un sector de intensa actividad sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde en los últimos meses ya se habían producido otros episodios similares.

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