El grave accidente se registró en el Km 113,500, Puente Urquiza, que forma parte del complejo vial Zárate - Brazo Largo.

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Por razones que se intentan establecer, el camión cayó al vacío desde el puente generando un importante operativo de emergencia.

🔥 Camión cayó desde el Puente Urquiza en el Complejo Zárate – Brazo Largo.



⚠ Tránsito habilitado con calzada reducida a un carril en sentido Norte–Sur. pic.twitter.com/DgPT3JDdB6 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 15, 2026

El siniestro provocó la interrupción total de la circulación sobre la Ruta Nacional 12 con tránsito detenido en ambos sentidos. Minutos más tarde, la concesionara Aumesa informó que el tránsito habilitado con calzada reducida a un carril en sentido Norte–Sur.

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En el lugar trabajaban dotaciones de Bomberos Voluntarios de Zárate y Campana, junto a los equipos de asistencia correspondientes.

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