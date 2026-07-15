Un camión cayó al vacío desde uno de los puentes del Complejo Zárate - Brazo Largo
El rodado de gran porte cayó desde el Puente "Urquiza". El tránsito se vio afectado en la Ruta Nacional 12.
El grave accidente se registró en el Km 113,500, Puente Urquiza, que forma parte del complejo vial Zárate - Brazo Largo.
Por razones que se intentan establecer, el camión cayó al vacío desde el puente generando un importante operativo de emergencia.
El siniestro provocó la interrupción total de la circulación sobre la Ruta Nacional 12 con tránsito detenido en ambos sentidos. Minutos más tarde, la concesionara Aumesa informó que el tránsito habilitado con calzada reducida a un carril en sentido Norte–Sur.
En el lugar trabajaban dotaciones de Bomberos Voluntarios de Zárate y Campana, junto a los equipos de asistencia correspondientes.
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