Un accidente protagonizado por un camión obligó a interrumpir la circulación sobre el puente de la Ruta Nacional 33, a la altura del acceso al Parque Municipal de Pigüé, luego de que el vehículo impactara contra la parte superior de la estructura. El siniestro ocurrió este martes, cerca de las 22, en el kilómetro 132.

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De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el transporte circulaba con la batea elevada, que terminó golpeando una de las vigas metálicas del puente y provocó daños en la estructura.

Un descuido habría provocado el accidente

Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó que el camionero había detenido previamente su marcha en una estación de servicio para guardar la lona que cubría la batea. Sin embargo, olvidó desconectar la toma de fuerza del sistema hidráulico.

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Al retomar el recorrido, el mecanismo permaneció activado y comenzó a levantar la batea sin que el conductor advirtiera lo que estaba sucediendo.

«No me di cuenta, no me di cuenta», habría manifestado el chofer a Porta después del impacto según n Bahía Hoy, por La Brújula 24.

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El vehículo involucrado es un camión Iveco conducido por Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso. Según precisaron desde Defensa Civil, el hombre había finalizado su jornada laboral en una empresa dedicada a la construcción de silos en las inmediaciones.

La batea estaba vacía y el camión había recorrido entre 800 y 1.000 metros desde la estación de servicio hasta el puente.

Qué daños sufrió la estructura y cómo circular

El impacto afectó una de las dos estructuras metálicas superiores en forma de X que forman parte del puente. Por el momento, no se determinó si los daños comprometen su estabilidad, por lo que se solicitó la intervención de ingenieros de Vialidad Nacional para realizar una inspección técnica.

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Mientras se aguardan los resultados de esa evaluación, permanece interrumpido el tránsito sobre la estructura elevada.

Vialidad Nacional estableció desvíos obligatorios por las colectoras laterales en ambos sentidos:

Hacia Bahía Blanca (Norte-Sur): los vehículos deben tomar la colectora derecha antes de llegar al puente y reincorporarse a la ruta una vez superado el sector afectado.

Hacia Trenque Lauquen (Sur-Norte): el desvío también se realiza por la colectora derecha, retomando la traza principal metros más adelante.

Desde Defensa Civil aclararon que los conductores pueden utilizar estos recorridos sin necesidad de ingresar al casco urbano de Pigüé.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, personal de Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional, encargados de ordenar la circulación y colocar la señalización preventiva.

Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal, disminuir la velocidad y circular con extrema precaución, especialmente al aproximarse a los desvíos.

«Esperemos que no se haya resentido la estructura», expresó Porta, quien reconoció que, durante sus 12 años de trabajo en Defensa Civil, nunca había presenciado un episodio de estas características.

Por ahora, la reapertura del puente dependerá del resultado de los estudios técnicos que permitan establecer las condiciones de seguridad de la estructura.