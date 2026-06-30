Un camión que quedó inmovilizado sobre las vías fue embestido por una formación de la Línea Roca en el paso a nivel de El Castillo, ubicado en la intersección de las rutas nacionales 3 y 205, en el partido de Cañuelas. El incidente, que no dejó personas heridas, provocó la interrupción temporal del servicio ferroviario entre Ezeiza y Cañuelas.

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Según informó el medio CañuelasYa, el choque cuando el tren que cubría el recorrido entre Ezeiza y Cañuelas impactó contra un camión Ford Cargo perteneciente a una empresa de Bahía Blanca.

El conductor del transporte, Guillermo Germán Bomhard, de 48 años, explicó que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico mientras atravesaba el cruce ferroviario, por lo que quedó detenido sobre las vías. El chofer logró descender del camión antes de la colisión e intentó advertir de inmediato sobre la situación.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el guardabarreras realizó señales de emergencia con una bandera roja para alertar al maquinista. Sin embargo, la formación no consiguió detener completamente su marcha antes del impacto.

El tren involucrado, identificado como la formación A904 de la Línea Roca, era conducido por Brian Argüello, de 35 años. Como acababa de partir del apeadero del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, ubicado a unos 500 metros del cruce, circulaba a baja velocidad, lo que permitió reducir las consecuencias del siniestro.

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Al momento del choque, el camión no tenía ocupantes y ninguno de los pasajeros del tren ni el personal ferroviario resultó lesionado.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas de Cañuelas, personal policial y agentes de Tránsito para ordenar la circulación y coordinar el retiro del vehículo.