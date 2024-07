Un transportista circulaba por la ruta 227. El camión se desplazaba de una manera peligrosa dado que su conductor estaba alcoholizado y perdía constantemente la estabilidad de su vehículo.

El camión se cruzaba de carril y obligaba a otros conductores a tirarse a la banquina ante el riesgo de un choque inminente. Un automóvil logró registrar algunas maniobras del transportista y denunciarlo.

El Chevrolet, modelo 14-190, se subió a una de las rotondas y no podía mantener la circulación en su propio carril.

Uno de los automovilistas contó al diarionecochea.com: “Tipo 9:00 am iba a verificar la camioneta a Quequén y cuando pasé Pieres hacia Necochea, fue un susto terrible el que me pegué porque se me venía encima el camión así que me tiré a la banquina y frené, porque dije me agarra”.

Finalmente, el chofer fue detenido por la policía provincial y el control de alcoholemia constató que tenía 1.7 m/l de alcohol en sangre. Fue aprehendido y el vehículo terminó secuestrado.