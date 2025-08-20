El dirigente Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, enfrentará un juicio por violencia de género. La causa fue elevada a juicio oral luego de la denuncia de su expareja, quien lo acusó de haberla golpeado y romper su celular tras una discusión a la salida de un boliche en La Plata.

Según informó Noticias Argentinas, durante la etapa de instrucción el dirigente libertario intentó evitar notificarse de distintas instancias judiciales. Incluso, en las elecciones generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina cuando se presentó a votar.

En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8 de La Plata, convalidó el pedido de la fiscal Ruffino y resolvió que Bojanovich sea sometido a juicio oral.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia, en medio de la campaña de cara a las elecciones legislativas de 2025.

