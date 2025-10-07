La tragedia vial ocurrió en el kilómetro 196 de la Ruta Nacional N° 2, sobre el carril sentido a Buenos Aires, a la altura de Paraje Sevigné, Dolores.

​El siniestro se produjo alrededor de las 20:30 horas de este luens (6 de octubre) cuando una camioneta Volkswagen Amarok conducida por una mujer mayor de edad, oriunda de Berazategui, impactó contra un peatón.

Según la versión inicial, el menor de 12 años se encontraba atravesando la calzada a pie.

La camioneta involucrada en el choque

​El personal de salud que acudió al lugar constató el fallecimiento del menor con residencia en Sevigné. El cuerpo fue hallado sobre el cantero central de la ruta.

En tanto que la camioneta quedó detenida a unos 200 metros del punto de impacto. La calzada estuvo reducida por más de una hora.

#Tránsito En #Autovía2

Liberada la calzada tras siniestro vial en el Km 195 sentido a CABA.

Zona Sevigne.#AUBASATeCuida@BAProvincia — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) October 7, 2025

La conductora de la camioneta, quedó a disposición de la justicia. ​La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4. ​