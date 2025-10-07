Un chico de 12 años murió atropellado cuando caminaba en la ruta 2, altura Dolores
El menor de edad fue atropellado por una camioneta conducida por una mujer. La conductora se puso a disposición de la justicia.
La tragedia vial ocurrió en el kilómetro 196 de la Ruta Nacional N° 2, sobre el carril sentido a Buenos Aires, a la altura de Paraje Sevigné, Dolores.
El siniestro se produjo alrededor de las 20:30 horas de este luens (6 de octubre) cuando una camioneta Volkswagen Amarok conducida por una mujer mayor de edad, oriunda de Berazategui, impactó contra un peatón.
Según la versión inicial, el menor de 12 años se encontraba atravesando la calzada a pie.
El personal de salud que acudió al lugar constató el fallecimiento del menor con residencia en Sevigné. El cuerpo fue hallado sobre el cantero central de la ruta.
En tanto que la camioneta quedó detenida a unos 200 metros del punto de impacto. La calzada estuvo reducida por más de una hora.
La conductora de la camioneta, quedó a disposición de la justicia. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión