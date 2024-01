Eugenio Sipatov, de 40 años y oriundo de Rusia, fue abordado por cuatro motochorros en la localidad de Remedios de Escalada. Según fuentes policiales, se resistió al robo y recibió un disparo en el pecho.

🚨 MOTOCHORROS MATARON A UN CIUDADANO RUSO

- Eugenio Sipatov tenía 40 años e iba a ser padre en pocas semanas

- Se resistió al robo y le dieron un tiro en el pecho

- Los asesinos están prófugos

📍Lanús pic.twitter.com/foiBhKqz3P — Vía Szeta (@mauroszeta) January 8, 2024

“Hacía relativamente poco que vivía en el barrio. Una lástima porque él trabajó mucho, se estaba armando la casa, esperaba familia, iba a ser padre la próxima semana. Es algo que a todo el barrio lo tiene mal”, aseguró uno de los vecinos que asistió a la víctima.

Sipatov era programador informático y se dedicaba a la venta de criptomonedas. Se había naturalizado argentino y ya tenía DNI número 62 millones. Sobre el momento del robo, el vecino contó:

“Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo. Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo, los vecinos estuvieron llamando un tiempo largo. Cuando llega la ambulancia, la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador pero se dieron cuenta que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía”.

LA DDI de Avellaneda – Lanús cotejó cámaras de seguridad y reconocieron al principal sospechoso que fue identificado como Cristian Alberto Ezequiel Méndez, del Barrio 10 de enero, quien fue allanado, pero no se encontraba en el domicilio.