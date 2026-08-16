Un comerciante de 36 años quedó detenido en Mar del Plata luego de matar a tiros a un adolescente de 16 años que, según la primera reconstrucción de los investigadores, habría intentado abrir las puertas de su camioneta. Otro joven de 15 años resultó gravemente herido durante el episodio.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de este domingo en Champagnat y Saavedra, en el barrio Regional. El hombre se encontraba dentro de su Toyota Hilux vigilando su comercio, que había sido robado horas antes.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Justicia, un grupo de seis adolescentes que se movilizaba en bicicletas habría intentado abrir las puertas de la camioneta. En medio de un forcejeo con uno de los ocupantes, uno de los hombres habría descendido del vehículo y efectuado al menos siete disparos contra el grupo.

Ads

Dos de los jóvenes fueron alcanzados por las balas. Sebastián Nazareno García, de 16 años, recibió varios disparos y murió en el lugar, mientras que otro adolescente, de 15, sufrió heridas de gravedad y perdió tres dedos de una mano.

El joven herido fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

Ads

Qué encontraron en la camioneta

Tras el llamado de un vecino que alertó sobre una persona herida, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a dos hombres dentro de la Toyota Hilux.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros y, posteriormente, encontraron en el baúl una escopeta Taurus calibre 12/70 cargada con siete cartuchos, un arma de aire comprimido, otra pistola Taurus 9 milímetros y municiones.

En la escena, en tanto, Policía Científica secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros que pertenecerían al arma que estaba en poder del comerciante.

Ads

La autopsia confirmó tres disparos

La autopsia realizada este domingo determinó que García recibió tres impactos de bala: uno en el pecho y dos en los hombros. Los primeros peritajes establecieron que los tres proyectiles fueron disparados desde la misma arma de fuego.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán y fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves por el uso de arma de fuego y portación de arma atenuada”.

Según informó La Capital de Mar del Plata, el comerciante es legítimo usuario del arma, aunque tenía autorización para su tenencia pero no para portarla.

El hombre fue citado a declarar este lunes. Luego de esa audiencia, la fiscal deberá definir si solicita que permanezca detenido en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán o si recupera la libertad.

Ahora, la investigación busca determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió antes de los disparos. Para eso serán claves las cámaras de seguridad de la zona, las pericias balísticas y los testimonios de posibles testigos.