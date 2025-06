El concejal libertario Carlos Alonso, presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, denunció que recibió amenazas y presiones para renunciar luego de expresar su desacuerdo con el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en la ciudad tras las graves inundaciones del 7 de marzo.

El dirigente local cuestionó al presidente Javier Milei por vetar la Ley 27.790, que había sido aprobada por el Congreso para asistir a la ciudad tras el temporal. “La decisión se tomó desde Buenos Aires sin haber venido a ver lo que realmente está pasando”, dijo en declaraciones radiales, y agregó: “Ni siquiera nos consultaron a nosotros, que somos representantes del propio espacio”.

Alonso remarcó que el veto fue inconsulto, adoptado “sin información completa sobre el estado de situación en Bahía Blanca”. Además, alertó por el deterioro del canal Maldonado, clave para el drenaje del 70% del agua en la ciudad. “Si llueve fuerte de nuevo, hay casas que podrían colapsar”, advirtió.

Pese a definirse como “liberal desde la primera hora”, aclaró que su postura no es una crítica política, sino un llamado humanitario: “Esto no es una crítica a la gestión, es una advertencia necesaria sobre una emergencia real”.

Lo más preocupante para Alonso llegó después de sus declaraciones públicas. Denunció que fue amenazado y presionado para dejar su banca. “Me han pedido que me vaya del espacio, simplemente por pedir ayuda para mi ciudad. Esto contradice el espíritu de libertad que promovemos”, sostuvo según la información fue difundida por la agencia DIB.

Finalmente, reafirmó que no se va a correr de su rol como concejal. “Tengo un deber con los ciudadanos, no voy a actuar con obsecuencia. Espero que el presidente recapacite cuando conozca verdaderamente la situación de Bahía Blanca. No pedimos limosna, pedimos que se devuelva parte de lo que la ciudad aporta con sus impuestos”.