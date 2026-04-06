El concejal de La Libertad Avanza, Luis Vivas, quedó en el centro de la polémica tras publicar su recibo de sueldo en redes sociales acompañado de un mensaje en el que cuestionó sus ingresos.

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Según difundió el propio edil, su costo total para el Estado municipal asciende a 1.612.336 pesos, cifra que incluye dieta, aportes y obra social. Además, percibe bonificaciones por antigüedad y asignaciones familiares.

“Nada que ocultar, cobramos menos que un empleado de barrido de Santa Elena y que un empleado de comercio”. La comparación generó cuestionamientos, especialmente por el contraste con las condiciones laborales de esos trabajadores.

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Horas más tarde, ante la repercusión que superó las 50.000 visualizaciones, Vivas difundió un nuevo mensaje en el que buscó aclarar el sentido de su publicación. “No fue otra cosa que un acto de transparencia y el cumplimiento de una obligación que establece la ley”, explicó, en referencia a la difusión de su recibo.

En ese sentido, sostuvo que su intención también fue poner en agenda la situación salarial en el municipio. “Fui el único de los 16 concejales en proponer que los empleados municipales alcancen un salario básico cercano al millón de pesos”, afirmó, al tiempo que consideró que ese ingreso “hoy es necesario para poder vivir en la Argentina”.

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El concejal también apuntó contra la distribución de recursos dentro del gobierno local, encabezado por el intendente Gustavo Barrera. “Con lo que perciben tres funcionarios del intendente se cubren los sueldos de los 16 concejales”, sostuvo, al señalar lo que definió como un “desequilibrio”.

Además, denunció presuntas represalias por parte del Ejecutivo municipal. Según indicó, sus diferencias con la gestión se originaron en su negativa a acompañar un presupuesto que consideró “inapropiado” y en su rechazo a que el Concejo Deliberante funcione “como una escribanía”.

En su descargo, Vivas insistió en que su salario “no responde a un privilegio”, y aseguró que “incluso con este ingreso, muchas veces no alcanza para cubrir necesidades básicas”, una situación que, remarcó, atraviesa a gran parte de la población.