Un episodio de violencia entre un concejal peronista y un entrenador de fútbol infantil en Coronel Dorrego generó polémica y repudio desde distintos sectores políticos.

El incidente ocurrió el lunes 16 de septiembre en la cancha del club Quequén, donde se encontraban entrenando las divisiones inferiores del club Unión Santamarina. Según trascendió, el altercado físico entre el edil y el entrenador encendió las alarmas debido a que el enfrentamiento se dio ante la presencia de los niños.

El bloque de concejales de Unión por la Patria (UXP) fue uno de los primeros en manifestar su repudio, emitiendo un comunicado en el que condenaron "enérgicamente cualquier tipo de acto de violencia", subrayando que estos espacios deben ser seguros y promotores de valores como el respeto y la convivencia. "Esperamos que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", remarcó el bloque en su declaración, instando a las partes involucradas a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen como referentes de la comunidad.

El Partido Justicialista (PJ) local también se sumó al repudio expresado por UXP, destacando en sus redes sociales: "Decimos NO a la violencia siempre", acompañado por el mismo comunicado difundido por el bloque opositor.

Sin embargo, la decisión de ambas agrupaciones de no mencionar el nombre del concejal involucrado en el incidente generó críticas entre algunos vecinos de la localidad. En particular, el hermetismo de los medios locales, que tampoco dieron a conocer la identidad del edil, despertó malestar en las redes sociales. Favio Camargo, un usuario de Facebook, lanzó irónicamente: "Que los medios locales se acobarden por miedo a perder la pauta y publiquen noticias sin nombres, vaya y pase, pero que una bancada de concejales que se dicen opositores lo haga no da. Si se acobardan, pongan un parripollo".

Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas por parte del concejal implicado ni mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron la pelea.