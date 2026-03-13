El presidente del bloque radical en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, Ariel Bordaisco, propuso avanzar en la creación de un sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de jurisdicción municipal para esa ciudad y Batán. La iniciativa surge luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmara que no adoptará los cambios impulsados por la Nación en el sistema de control vehicular.

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El edil, que encabeza el bloque UCR + Nuevos Aires, sostuvo que existen fundamentos legales y antecedentes judiciales que permitirían a los municipios implementar su propio esquema de revisión técnica.

“Tenemos que salir del monopolio que tiene la Provincia y de esta pelea ideologizada que propone el gobernador”, afirmó Bordaisco en referencia a la decisión del gobierno bonaerense que conduce Axel Kicillof de no adherir a la reforma nacional.

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Según explicó el concejal, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que el uso de la vía pública es regulado por las autoridades locales, mientras que la Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal, lo que abriría la puerta a que los municipios desarrollen sistemas propios de control vehicular.

Bordaisco también mencionó antecedentes dentro de la provincia. En ese sentido señaló que distritos como Quilmes y Avellaneda cuentan con esquemas municipales de revisión técnica vehicular, lo que a su entender demuestra que se trata de una alternativa viable dentro del marco normativo vigente.

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Además, el edil cuestionó el funcionamiento del sistema actual. “La VTV no puede seguir funcionando como un esquema monopólico que durante años estuvo atravesado por cuestionamientos y situaciones poco transparentes. Necesitamos un sistema moderno, competitivo y que le facilite al vecino cumplir con la normativa de seguridad vial”, sostuvo.

En su argumentación también citó fallos judiciales recientes que, según indicó, brindan seguridad jurídica para avanzar en ese camino. Entre ellos mencionó una medida cautelar vinculada con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Quilmes, que ordenó a la Provincia abstenerse de sancionar a conductores cuyos vehículos hubieran sido revisados en talleres habilitados por el municipio. También recordó un fallo de la Justicia de Avellaneda que estableció el principio de buena fe para los ciudadanos que realizan el control en talleres habilitados por autoridades locales.

Cambios nacionales y rechazo provincial

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La propuesta se da en medio de la discusión por las modificaciones al sistema de VTV impulsadas por el Gobierno nacional, que fueron oficializadas esta semana en el Boletín Oficial y defendidas públicamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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Sin embargo, el gobierno bonaerense aclaró que esas reformas no se aplicarán en el territorio provincial, por lo que las plantas de verificación continuarán operando bajo el esquema actual.

En paralelo, el bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para que la Provincia adhiera a los cambios impulsados por la Nación.

El trámite tiene actualmente un costo de $97.057 para automóviles, mientras que para motos asciende a $38.801. Los vehículos pesados deben abonar $174.604, mientras que los remolques livianos pagan $58.201 y los pesados $87.302.

Además, con el reciente aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con el control vencido puede implicar sanciones que van desde $568.800 hasta $1.896.000.

Frente a este escenario, Bordaisco planteó la necesidad de analizar un esquema municipal que “acerque el servicio al vecino, genere competencia y termine con estructuras cerradas que encarecen y dificultan los trámites”.