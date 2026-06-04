La preocupación por la inseguridad sigue creciendo en el Partido de La Costa y, en ese contexto, el concejal radical Dani López puso en marcha una campaña de recolección de firmas para exigir respuestas concretas al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa se desarrolla en distintas localidades del distrito con el objetivo de respaldar un reclamo formal ante las autoridades provinciales. El pedido incluye una mayor presencia policial, más recursos para la prevención del delito y la implementación de un plan de seguridad acorde a la realidad que atraviesan los vecinos.

Según explicó el edil, el reclamo surge a partir de la creciente preocupación manifestada por comerciantes, familias y residentes de diferentes puntos del partido.

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“Lo que más preocupa es que la gente ya no aguanta más. Hay vecinos que se organizan entre ellos, comerciantes que viven con miedo y familias que sienten que están solas. Cuando empiezan las marchas y los reclamos en la calle, es porque la situación llegó a un límite”, sostuvo López en declaraciones a Punto Uno 96.1.

El concejal recordó además que semanas atrás presentó personalmente el reclamo ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para solicitar más efectivos policiales, móviles y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el distrito. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hubo respuestas satisfactorias.

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“¿Qué más tiene que pasar para que reaccionen? Los vecinos reclaman, los comerciantes reclaman, hay movilizaciones en distintas localidades y, aun así, parece que quienes tienen la responsabilidad de actuar siguen mirando para otro lado. La situación es insostenible”, afirmó.

La campaña de firmas continuará durante los próximos días en diferentes localidades costeras con el objetivo de sumar respaldo ciudadano al pedido y reforzar el reclamo ante las autoridades provinciales.