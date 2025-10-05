El concejal Frías, integrante del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Olavarría, resultó herido de bala durante un asalto ocurrido mientras realizaba un reparto particular en el barrio Independencia, de su distrito.

Ads

El edil se encontraba realizando un reparto este sábado (4 de octubre) por la mañana, en inmediaciones de una despensa ubicada en calle Azopardo al 1700 en el marco de su actividad privada como comerciante.

Allí la víctima se habría resistido a un robo y recibió un disparo de arma de fuego, que impactó en una de sus piernas y que le ocasionó lesiones a la altura de la tibia.

Ads

A causa de las heridas recibidas, Frías debió ser trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde permanece internado con un cuadro médico clínicamente estable y fuera de peligro, aunque continúa siendo atendiendo.

La investigación es encabezada desde la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Christian Urlézaga, que tiene la intervención de personal policial de la SubDDI, la UTOI, la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas local.

Ads

El Municipio, por su parte, presta colaboración desde el área de Protección Ciudadana y del Centro de Monitoreo Municipal, y de hecho gracias al relevamiento de cámaras de la zona se logró establecer los movimientos del agresor, que ya habría sido identificado.