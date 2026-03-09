El vehículo involucrado es un Chevrolet Onix, que terminó impactando contra el frente de una clínica tras subir a la vereda y atravesar parte de la mampostería del lugar.

El impactante siniestro ocurrió en la intersección de Argerich y Finocchietto, en el partido de Hurlingham.

Personal policial y agentes de tránsito se hicieron presentes en el lugar para intervenir en el procedimiento, controlar la situación y realizar las pericias correspondientes.

El conductor, que perdió el control de su vehículo y terminó incrustándose contra el frente de una clínica, provocando importantes daños materiales en el edificio, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Personal de tránsito realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras confirmarse el resultado positivo, se labraron las actuaciones correspondientes por alcoholemia positiva y daños materiales.

Según publicó Oeste Noticias, producto del impacto, una importante sección del muro se desprendió, dejando restos de mampostería esparcidos sobre la vereda y parte del acceso del establecimiento.

El automóvil quedó prácticamente incrustado dentro de la estructura, evidenciando la violencia del choque que generó daños significativos en la pared exterior del edificio.

A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales ocasionados, no se reportaron personas heridas de gravedad como consecuencia del hecho.