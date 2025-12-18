Un automovilista de 63 años murió luego de descompensarse mientras manejaba por el centro de La Plata, perder el control de su vehículo y chocar contra un local gastronómico. En las últimas horas, un nuevo registro del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitió reconstruir la secuencia completa del accidente.

Las imágenes muestran el recorrido del Peugeot 208 gris desde que circulaba por la zona hasta que terminó incrustado contra el comercio. Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias, el hombre sufrió una descompensación al volante que derivó en un infarto. A raíz de ello, perdió el control del automóvil, se subió a Plaza Moreno y avanzó sin freno hacia el sector gastronómico.

El vehículo pasa a escasos centímetros de peatones y de un trabajador que se encontraba limpiando mesas en el exterior del local. Afortunadamente, no se registraron heridos entre las personas que caminaban por la plaza en ese momento.

El hecho había quedado registrado inicialmente por las cámaras del propio comercio, pero ahora las imágenes del COM permiten observar desde el espacio público la trayectoria previa del auto, incluyendo el ingreso a la plaza y el instante en que impacta y destruye parte de la estructura del local.

Tras el choque, personal del SAME arribó rápidamente al lugar y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar al conductor. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó en paro cardíaco.

