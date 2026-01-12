El Puerto de Mar del Plata recibió este domingo al crucero internacional Hamburg, que amarró en la Terminal 2 con 322 pasajeros a bordo, en su mayoría turistas europeos. La embarcación realizó una escala técnica en la ciudad antes de continuar su itinerario rumbo a Ushuaia, en el marco de un recorrido por distintos destinos del sur del continente americano.

El buque, procedente de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó al área portuaria poco después de las 7 de la mañana y volvió a operar en el puerto local por primera vez desde 2022. De bandera de Bahamas, el Hamburg cuenta con 144 metros de eslora, 22 metros de manga y un calado de 5,6 metros, características que requieren infraestructura adecuada para naves de gran porte.

Durante su estadía en la ciudad, un grupo de pasajeros participó de un recorrido urbano por Mar del Plata, lo que generó movimiento turístico y actividad en distintos puntos de la ciudad.

La operatoria fue coordinada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, que articuló el trabajo de los servicios de seguridad, control y asistencia junto a los organismos públicos correspondientes para garantizar el normal desarrollo de la escala.

Si bien se trató de una parada no programada y todavía poco frecuente, la llegada del Hamburg volvió a poner en evidencia la capacidad operativa del puerto marplatense para recibir cruceros internacionales y responder a las exigencias de una terminal multipropósito.

