Un violento tiroteo en el Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez, puso en la mira a la inseguridad en la Provincia. La víctima fue Carlos Alberto Carranza, sargento de 47 años de la Policía Federal Argentina, quien había terminado su turno como custodio en la vivienda donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El hecho ocurrió cuando el agente circulaba en su moto Honda CG 150 blanca y fue interceptado por dos motochorros armados. Según fuentes judiciales, el acompañante de los delincuentes —que no llevaba casco— lo amenazó a punta de pistola para robarle el vehículo. Carranza se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria y se desató un intercambio de disparos.

Los atacantes abandonaron la moto en la que se movían, sin patente ni números de motor o chasis, y huyeron corriendo hacia una zona parquizada junto a la autopista. En el lugar, los investigadores hallaron rastros de sangre que abren la hipótesis de que uno de los ladrones resultó herido durante el enfrentamiento.

Carranza no sufrió lesiones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez. Como parte de la investigación, se analizan cámaras de seguridad del Camino del Buen Ayre y accesos cercanos para dar con los responsables.

Fuentes policiales remarcaron al medio zonal Qué Pasa Web que el sargento se encontraba franco de servicio y, por protocolo, portaba su pistola reglamentaria Bersa Thunder.

