El hombre, de 42 años, domiciliado en Bahía Blanca fue detenido en el marco de una causa por intimidación pública, acusado de haber amenazado con matar al presidente de la Nación, Javier Milei.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien libró un exhorto a su par de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, para concretar la detención. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a partir de una investigación iniciada tras un informe de la Dirección General de Inteligencia Criminal.

El detenido usaba una cuenta en una red social con el usuario “Walter.invade.la”, perteneciente a una reconocida red social, donde realizaba publicaciones de carácter intimidatorio dirigidas tanto a la comunidad judía como al primer mandatario argentino.

Los mensajes incluían consignas violentas contra la comunidad judía y manifestaciones sobre una supuesta intención de atentar contra el presidente, acompañadas por imágenes de carácter intimidatorio.

Entre los mensajes más graves, el individuo manifestaba su intención de “pintar un cuadro con sangre judía como lo hizo el pintor austriaco”, en clara alusión a Adolf Hitler. Asimismo, expresaba que había que estar “preparados para la batalla contra el sionismo, ya que la guerra es inminente”, y sostenía que “los judíos no son bienvenidos, van a tener paredón de fusilamiento y no van a tener Muro de los Lamentos”.

Del mismo modo, el sujeto realizaba amenazas de muerte contra el presidente de la Nación, expresando que “hay que hacer una gran redada, matar a Milei y colgarlo en la Plaza de Mayo”, publicaciones que eran acompañadas por imágenes violentas.

A partir de tareas de inteligencia y del análisis de fuentes abiertas, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien reside en una vivienda ubicada sobre la calle Matheu de Bahía Blanca. Con el material probatorio reunido, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del domicilio.

El procedimiento concluyó con la detención del imputado y el secuestro de un cuchillo táctico, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Cabe destacar que, en el marco de la medida judicial, los efectivos observaron en el interior del inmueble distintos grafitis y pintadas con variantes de pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones numéricas como el “666”, símbolos asociados a prácticas esotéricas y a teorías conspirativas que vinculan el ocultismo, el satanismo y la religión judía.