Un detenido de 21 años protagonizó una impactante fuga cuando era trasladado por efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Unidad Penitenciaria N°21 de Campana.

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Todo ocurrió cuando un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trasladaba al preso, oriundo de la localidad de Boulogne, partido de San Martín, para alojarlo en el complejo penitenciario este jueves (11 de junio) a la mañana.

Al llegar a la portería del penal, los dos efectivos descendieron del vehículo para realizar los trámites de ingreso, pero habrían dejado mal asegurado el automóvil.

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Fue allí cuando el detenido, de 21 años, pese a estar esposado con las manos esposadas hacia adelante, aprovechó la situación para escapar. En segundos abrió la puerta, salió corriendo del patrullero y emprendió una frenética huida frente a la cárcel.

El detenido cruzó corriendo la Ruta 6 y desapareció entre la espesa niebla y los campos ubicados frente al penal

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La situación desató un intenso operativo de búsqueda y momentos de gran incertidumbre. Tras varios minutos de rastrillajes, el prófugo finalmente fue recapturado y puesto nuevamente bajo custodia, según informó Campana Noticias.