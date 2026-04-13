Un nuevo episodio de violencia animal preocupa en localidad de Villa Bordeu, ubicada en Bahía Blanca, luego de que un perro de raza dogo matara a un cocker tras escaparse de una vivienda. El hecho, ocurrido el domingo, derivó en la intervención del área de Veterinaria y Zoonosis del Municipio, que ya labró un acta y elevó el caso al Tribunal de Faltas.

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Según informó el medio La Brújula 24, la titular del área, Mariana Sierra, explicó que el operativo se activó tras un llamado policial que alertaba sobre la presencia de “un dogo en estado de agresividad que había agarrado un perro vecino”.

En declaraciones radiales, la funcionaria detalló que el equipo municipal acudió al lugar acompañado por un veterinario, con la posibilidad de intervenir directamente sobre el animal. “Nosotros automáticamente asistimos con un veterinario también, para ver la posibilidad de sedarlo, en tanto se buscaba a los dueños”, señaló en diálogo con Bahía Hoy. Sin embargo, el procedimiento no fue necesario, ya que los tutores del perro lograron contenerlo.

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Sierra confirmó además que, de acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, no se trataría de un hecho aislado. “Supuestamente no había una intencionalidad de que esos animales salgan, se habían escapado, pero sí se sabía que no era la primera vez que esto sucedía”, indicó.

En ese sentido, remarcó que la intervención municipal se limita a registrar lo ocurrido y remitir las actuaciones correspondientes. “Lo que hicimos en ese momento es lo que estamos facultados para hacer, que es un acta de constatación de lo que acababa de suceder y eso se va a remitir al Tribunal de Faltas”, explicó.

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La funcionaria puso el foco en la responsabilidad de los dueños, al subrayar que deben garantizar que sus mascotas permanezcan dentro de sus viviendas. “Entre sus obligaciones está que el animal no salga a la calle, cosa que sí ocurrió, no solamente salieron de la propiedad, sino que también atacaron a otros animales”, afirmó.

Finalmente, Sierra advirtió que este tipo de episodios es más frecuente de lo que se cree y dejó una reflexión contundente: “El porcentaje mayor es de animales con dueños cuyos tutores no son responsables, y terminan en este tipo de situaciones”. En esa línea, pidió a los vecinos extremar los cuidados para prevenir nuevos ataques.