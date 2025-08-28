Un grupo de pescadores de Lobería vivió una experiencia que difícilmente olvidarán. A unos 40 kilómetros mar adentro, frente a la costa de Necochea, un día de pesca tranquilo se convirtió en un espectáculo natural que los dejó maravillados.

Ads

Primero, fueron acompañados por una manada de delfines, que jugueteaba alrededor de la embarcación con saltos sincronizados, como si quisieran saludar a los visitantes. Los rostros de los pescadores reflejaban asombro y alegría ante la belleza del momento.

Pero la sorpresa aún no terminaba: más adelante apareció una enorme ballena franca austral, imponente y majestuosa, que emergió a pocos metros de la embarcación, dejando a todos maravillados con su tamaño y presencia.

Ads

Y como si la jornada quisiera coronarse, una gran manada de lobos marinos se dejó ver, nadando y chapoteando cerca de la embarcación, completando un escenario que parecía sacado de un documental de naturaleza.

Carlos Arrighi, uno de los pescadores que vivió la experiencia, compartió con Radio Ciudad Loberia un video que captura estos momentos únicos, donde la fauna marina se muestra en todo su esplendor.

Ads

Los protagonistas coinciden en que fue un recordatorio de la riqueza de la vida marina en la región y de lo afortunados que son quienes pueden presenciarla de cerca.