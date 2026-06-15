Una organización delictiva que contaba con roles técnicos altamente definidos y antecedentes penales de sus integrantes estuvo a punto de concretar dos ataques simultáneos a entidades bancarias del conurbano bonaerense. La investigación reveló que el grupo planeaba ingresar mediante boquetes a sucursales del Banco Nación en Morón y del Banco Provincia en Baradero.

Ads

Hubo doce detenidos. El líder era un ex agente de la Policía Federal con antecedentes por secuestros extorsivos y que llegó a ser testigo arrepentido en la causa Leones Blancos.

De acuerdo a lo que supo el diario Clarín, el presunto jefe fue identificado como Carlos Daniel Maidana (59), exonerado de la Policía Federal Argentina en 1995, con un extenso prontuario. Según la causa, era el cerebro de la banda.

Ads

Puede interesarte

Maidana había sido acusado de integrar una organización de policías corruptos vinculados a secuestros y extorsiones en el Bajo Flores, y permaneció prófugo durante años hasta su aparición como testigo arrepentido en la causa Leones Blancos, donde declaró contra otros funcionarios.

De acuerdo a la investigación, el grupo planeaba operar durante el fin de semana largo y ya había realizado ensayos previos en Baradero, con tareas de inteligencia sobre los objetivos.

Ads

Dentro de la organización, otro rol clave era el del denominado “hacker”, un hombre no identificado que habría sido contratado para vulnerar los sistemas de seguridad antisísmicos y las comunicaciones de los bancos, con el objetivo de evitar la activación de alarmas durante los boquetes.

El tercer integrante destacado era el llamado “Uruguayo”, un hombre de unos 60 años con experiencia en perforaciones de hormigón y túneles, con antecedentes por hechos similares en Junín. Era el encargado del diseño técnico de los accesos.

La investigación también detectó la posible participación de información interna aportada desde el entorno bancario, lo que habría facilitado la planificación de los objetivos.

Ads

El origen de la causa fue una denuncia anónima enviada a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, que derivó en la intervención del Juzgado Federal N° 2 de Morón.

El seguimiento policial incluyó el uso de drones, cámaras de seguridad y monitoreo de vehículos, lo que permitió detectar los movimientos de la banda entre Morón, Moreno y Baradero.

El operativo se concretó cuando una brigada encubierta logró interceptar a los sospechosos en Baradero. En total hubo doce detenidos y se secuestraron vehículos, armas de fuego, municiones, herramientas de boqueteo, celulares, dinero en efectivo y equipos de comunicación.