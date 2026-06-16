Un ex PRO cargó contra el Jefe de Gobierno: "Borges no merecía un texto escrito por IA y firmado por Jorge Macri"
El ex titular de la cartera de Cultura durante la Presidencia de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, criticó al alcalde de la Ciudad por una publicación sobre los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges.
“A cuarenta años de su muerte, tenemos que saber que su obra es cada vez más nuestra y que su legado está cada vez más cerca. Fue el talento porteño más grande de la historia, y su prosa y su poesía siguen llevando a Buenos Aires a todos los rincones del planeta, pero antes y sobre todo, a nuestros corazones”, expresó en su mensaje Jorge Macri.
Un ex aliado suyo, Pablo Avelluto, salió a cruzarlo, y lo trató de ignorante.
“Pobre Borges. Merecía el Nobel. Lo que no merecía es un texto escrito por IA y firmado por Jorge Macri”, lanzó el ex funcionario de Mauricio Macri.
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