“A cuarenta años de su muerte, tenemos que saber que su obra es cada vez más nuestra y que su legado está cada vez más cerca. Fue el talento porteño más grande de la historia, y su prosa y su poesía siguen llevando a Buenos Aires a todos los rincones del planeta, pero antes y sobre todo, a nuestros corazones”, expresó en su mensaje Jorge Macri.

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Un ex aliado suyo, Pablo Avelluto, salió a cruzarlo, y lo trató de ignorante.

“Pobre Borges. Merecía el Nobel. Lo que no merecía es un texto escrito por IA y firmado por Jorge Macri”, lanzó el ex funcionario de Mauricio Macri.

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Borges se hizo del mundo escribiendo sobre la memoria de Palermo, sobre las amistades de Barrio Norte, sobre el sol de Villa Luro, sobre los hombres cansados y felices de Plaza de Mayo, sobre los portones del sur de la ciudad, sobre la Plaza San Martín como un sueño.



A cuarenta… pic.twitter.com/WAjyqt5Uwn — Jorge Macri (@jorgemacri) June 14, 2026

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