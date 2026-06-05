El gobierno municipal de Ituzaingó, que lidera el intendente Pablo Descalzo, declaró duelo, desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio, con motivo del fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari.

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De esa manera, dispuso la suspensión de las actividades culturales y que las banderas nacional, provincial y municipal permanezcan izadas a media asta en los edificios públicos locales.

“A través de esta medida, queremos rendir un sincero homenaje al “Indio”, vecino de Ituzaingó e ícono indiscutido de la cultura popular de nuestro país. Su obra deja una huella imborrable en la historia de la música, es faro de generaciones enteras y continuará reuniendo a millones de personas que mantendrán vivo su legado cultural”, señaló la comuna de zona oeste en un comunicado, y manifestaron su acompañamiento “de todo corazón a sus familiares, amigos, seres queridos y seguidores, en este momento de tanto dolor”.

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El Club Ituzaingó, también dijo presente por la muerte del Indio

Si bien el exlíder de Los Redondos era hincha de Boca, otro club también mereció el cariño del fallecido compositor. Se trata de "El Verde" o simplemente Club Ituzaingó.

Elegiste nuestra ciudad para vivir y crear una obra que conmovió a todo un pueblo. Tenemos el privilegio de ser uno de los pocos clubes que tienen una imagen de su camiseta con vos.



Gracias Indio por tanto. Seguirás en cada canción, en cada trapo.



Vamos Ituza! pic.twitter.com/0WB0AhJ89w — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) June 5, 2026

“Elegiste nuestra ciudad para vivir y crear una obra que conmovió a todo un pueblo. Tenemos el privilegio de ser uno de los pocos clubes que tienen una imagen de su camiseta con vos. Gracias Indio por tanto. Seguirás en cada canción, en cada trapo. Vamos Ituza!”, dice el mensaje publicado por la institución, acompañado de la imagen del Indio con una camiseta.

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