El fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi (@tomikoshi_photography) capturó escenas poco comunes de Mar del Plata en 1978, incluyendo la construcción y la afluencia a estadios en otras provincias de nuestro país en la previa y durante el mundial.

Ads

Entre otros momentos, captó la vida en las calles y en una de ellas a chicos de un barrio que recientemente reaparecieron y se volvieron a juntar.

La imagen es de ocho niños sentados en la puerta de una casa el 2 de junio de 1978, y que cuarenta y ocho años después se reunieron gracias al programa radial “Yo Te Dije”.

Ads

A partir de su publicación por el fotoperiodista nipón y su viralización, las preguntas no tardaron en multiplicarse: ¿dónde quedaba esa casa? y, sobre todo, ¿qué habrá sido de la vida de esos chicos?

Gracias a la intervención del influencer Joaquín Monti, se supo que la vivienda sigue en pie en la calle San Lorenzo, entre Paunero y Lavalle.

Ads

Tras una búsqueda que movilizó a las redes sociales, Monti confirmó en el programa radial que finalmente habían dado con los protagonistas. Tras ello, casi 50 años después, el grupo volvió a reunirse en la misma puerta para recrear la postal que Tomikoshi había inmortalizado.

Se trata de dos grupos de hermanos y de amigos del barrio. "Se ríen como nenes todavía", destacó el influencer al mostrar el resultado del encuentro.

Masahide Tomikoshi, de 78 años, es considerado una leyenda del fotoperiodismo. Su pasión por el fútbol lo llevó a cubrir 10 Copas del Mundo de forma consecutiva y se convirtió en el "biógrafo visual" de Diego Maradona, a quien siguió por todo el planeta tras conocerlo en 1979.

Ads

Hijo de un piloto kamikaze que le heredó el amor por la cámara, Tomikoshi utiliza hoy su jubilación en Japón para compartir este archivo de una calidad asombrosa.