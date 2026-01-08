Los trabajadores del frigorífico Villa Olga atraviesan un clima de incertidumbre ante la paralización de la actividad en la planta, que se encuentra sin producción desde diciembre por falta de stock.

El secretario general del Sindicato de la Carne, Pablo Barrayazarra, explicó que el establecimiento no emplea personal bajo relación de dependencia directa, sino que funciona a través de una cooperativa de trabajo prestadora de servicios, la Cooperativa La Estación Limitada. Bajo esta modalidad, la actividad es estacional, con períodos de trabajo de alrededor de tres meses, seguidos por paradas de entre 15 y 20 días.

Según indicó el dirigente sindical, desde el gremio mantuvieron contacto con los directivos de la empresa, aunque no representan formalmente a los trabajadores por tratarse de una cooperativa. “Nos manifestaron que se trata de una situación coyuntural”, señaló Barrayazarra, quien detalló que la planta dejó de operar debido a la retirada de producción por parte de los exportadores a los que presta servicios.

“El frigorífico trabaja principalmente con cortes kosher. En esta época, la comunidad judía se retira del mercado hasta enero y, además, se hace muy difícil colocar el resto de la vaca, ya que el kosher es solo cuarto delantero”, explicó. No obstante, aseguró que desde la empresa les informaron que prevén retomar la actividad antes de fin de mes, tras una próxima reunión con los exportadores.

En cuanto a la situación salarial, Barrayazarra aclaró que, si bien los sueldos están al día, el esquema cooperativo implica que si no hay producción no hay ingresos. “En este momento no se está abonando porque no hay actividad. Según nos indicaron, esto volvería a funcionar a fines de enero o principios de febrero”, sostuvo.

Actualmente, el frigorífico emplea entre 250 y 300 operarios, un número que varía según el volumen de producción destinado a la exportación. Los trabajadores no especializados no están percibiendo ingresos, mientras que algunos operarios calificados continúan cobrando, ya que su reemplazo resulta complejo cuando se reactiva la actividad.

El dirigente gremial advirtió además que la situación del sector es delicada. “El consumo interno es cada vez menor y la producción está muy afectada. Los precios subieron drásticamente y eso impacta en las ventas en góndolas y carnicerías. A esto se suma la cuestión climática, que hace que se retenga la hacienda y sea muy difícil conseguirla”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los exportadores de distintos puntos del país enfrentan problemas para adquirir hacienda debido al escaso stock disponible. “Los productores hoy pueden aguantar porque hay pastos y también hay especulación ante un posible aumento de precios”, concluyó.

Pese al escenario adverso, los trabajadores aclararon que por el momento no llevarán adelante medidas de fuerza, aunque esperan definiciones concretas sobre la fecha de reinicio de actividades en el frigorífico Villa Olga.